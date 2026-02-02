"Les maternelles XXL" mardi 3 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 3 février 2026 :
- À cause d’un implant vaginal, j’ai vécu un calvaire
Également au sommaire :
- Allez en rythme, les bébés !
- Lait de vache : reconnaître et traiter l’allergie
- Journal d’une prof qui aime ses élèves
- Une famille pour Abou, 5 ans, opéré loin de son pays
- Mon ado ne veut que des marques !
- Grands-parents, on lâche les écrans svp !
- Survivre au resto avec 3 enfants !
- La Bajon… Quelle histoire de famille !