"Ça commence aujourd'hui" mardi 3 février 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 3 février 2026
Ce mardi 3 février 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ce bébé qui a fait exploser notre couple

Pourquoi l'arrivée d'un bébé peut-elle tout briser ? Comment expliquer que cet amour pour un enfant finisse par séparer les parents ?

15:05 Violences routières : l'altercation a mal tourné

Faustine Bollaert reçoit des invités témoignant d'un accident de la route qui a bouleversé leur vie.

Il y a 6 ans, Guillaume et sa femme Charlotte ont été pris en chasse par un chauffard sur l'autoroute, qui a fini par taper dans leur voiture. Guillaume a sorti sa main par la fenêtre pour lui faire signe de ralentir, mais le conducteur s’est mis à leur hauteur pour les insulter puis a donné un coup de volant, mais il a perdu le contrôle de son véhicule et les a percutés !

En octobre 2024, le décès de Paul a suscité une vive émotion en France. Le jeune homme de 27 ans, cycliste, a été écrasé par un conducteur de SUV en plein centre de Paris après une violente altercation. Le conducteur aurait emprunté la piste cyclable, Paul l’aurait alors réprimandé avant de se faire rouler sur le pied. Le conducteur lui aurait alors roulé dessus devant une dizaine de témoins.

Suivez nous...