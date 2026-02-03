"C ce soir" mardi 3 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 3 février 2026 à 22:10 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 3 février 2026 :

Soirée continue • Vieillir et jouir sans entraves ?

Après la diffusion du documentaire "Vieillir et jouir sans entraves", Karim Rissouli reçoit :

Antoine de Caunes, fondateur du magazine Vieux.

Céline Candillier, psychiatre.

Francis Carrier, co-fondateur du CNaV.

Cédric Enjalbert de Philosophie magazine.

Aude Lamorelle, historienne de l'art.