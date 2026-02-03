"Bonjour ! Avec vous" mercredi 4 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mercredi 4 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mercredi 4 février 2026 :

Les cantines sont-elles si mauvaises que ça ?

La catastrophe dans les cantines scolaires avec des photos de plateaux peu ragoûtants… Sont-elles si mauvaises ?

Un permis pour adopter un animal de compagnie

Une façon de lutter contre les abandons et la maltraitante animale ? Ou une nouvelle mesure qui porterait atteinte à nos libertés ? Faut-il faire comme nos voisins autrichiens ?

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Également au sommaire :