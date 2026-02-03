"Bonjour ! Avec vous" mercredi 4 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire mercredi 4 février 2026 :
Les cantines sont-elles si mauvaises que ça ?
La catastrophe dans les cantines scolaires avec des photos de plateaux peu ragoûtants… Sont-elles si mauvaises ?
Un permis pour adopter un animal de compagnie
Une façon de lutter contre les abandons et la maltraitante animale ? Ou une nouvelle mesure qui porterait atteinte à nos libertés ? Faut-il faire comme nos voisins autrichiens ?
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous
Également au sommaire :
- Ça fait du bruit : 3 infos qui vont vous faire parler toute la journée
- Ça ira mieux demain avec Sandrine Arcizet la folie des brosses !
- 5 Min inside : Légion d’honneur, chevalier des arts et lettres… Rachida Dati épingle à tours de bras !