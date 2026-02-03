"Les maternelles XXL" mercredi 4 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 4 février 2026 :
- 5 ans de combat avant d’accueillir mon 2ème enfant
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Le bowling, ça roule !
- Les différentes phases de l’accouchement
- Comment aider un enfant timide à s’épanouir ?
- Les soudeurs du cœur : un papa au service des familles
- Collections : qu’est-ce qui plait tant aux enfants ?
- Brainrot : attention, jeu dangereux !
- Comment parler de la mort aux enfants ?
- La vie de famille, ce n’est pas du cinéma !