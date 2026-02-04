"Ça commence aujourd'hui" mercredi 4 février 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 4 février 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Leur enfant a été victime d'un accident domestique

Un instant d’inattention et soudain, tout bascule. Chaque année, des milliers d’enfants sont victimes d’accidents domestiques, souvent à la maison, là où ils devraient être le plus en sécurité.

Les invitées de Faustine Bollaert ont accepté de briser le silence. Elles racontent l’accident, l’après, la peur, mais aussi la reconstruction.

15:05 Trafic d'enfants : ils ont été volés à leur mère



Les invitées du jour ont été arrachés à leur mère biologique, puis mises à l'adoption.

Lorsque la mère biologique de Sarah a accouché, les médecins lui ont dit que sa fille était morte née alors que c’était faux. Elle a découvert à 30 ans qu’elle avait fait partie d’un trafic de bébés volés au Guatemala.

À l’âge de 5 ans, Johanna a été en pension car sa mère n’avait pas le temps de s’occuper d’elle... En réalité, Johanna a été arrachée à sa mère biologique. À l'aube de ses 40 ans, elle a découvert qu'elle était une enfant volée au Chili.