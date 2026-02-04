recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" mercredi 4 février 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 4 février 2026 229
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 4 février 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 4 février 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Leur enfant a été victime d'un accident domestique

Un instant d’inattention et soudain, tout bascule. Chaque année, des milliers d’enfants sont victimes d’accidents domestiques, souvent à la maison, là où ils devraient être le plus en sécurité.

Les invitées de Faustine Bollaert ont accepté de briser le silence. Elles racontent l’accident, l’après, la peur, mais aussi la reconstruction.

15:05 Trafic d'enfants : ils ont été volés à leur mère

Les invitées du jour ont été arrachés à leur mère biologique, puis mises à l'adoption.

Lorsque la mère biologique de Sarah a accouché, les médecins lui ont dit que sa fille était morte née alors que c’était faux. Elle a découvert à 30 ans qu’elle avait fait partie d’un trafic de bébés volés au Guatemala.

À l’âge de 5 ans, Johanna a été en pension car sa mère n’avait pas le temps de s’occuper d’elle... En réalité, Johanna a été arrachée à sa mère biologique. À l'aube de ses 40 ans, elle a découvert qu'elle était une enfant volée au Chili.

Dernière modification le mercredi, 04 février 2026 09:00
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Deux épisodes de &quot;Cassandre&quot; à revoir sur France 3 vendredi 6 février 2026

Deux épisodes de "Cassandre" à revoir sur France 3 vendredi 6 février 2026

04 février 2026 - 10:18

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; mercredi 4 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" mercredi 4 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

03 février 2026 - 21:38

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 février 2026, les invités reçus par A…

02 février 2026 - 12:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...