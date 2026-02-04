"Ça commence aujourd'hui" mercredi 4 février 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Leur enfant a été victime d'un accident domestique
Un instant d’inattention et soudain, tout bascule. Chaque année, des milliers d’enfants sont victimes d’accidents domestiques, souvent à la maison, là où ils devraient être le plus en sécurité.
Les invitées de Faustine Bollaert ont accepté de briser le silence. Elles racontent l’accident, l’après, la peur, mais aussi la reconstruction.
15:05 Trafic d'enfants : ils ont été volés à leur mère
Les invitées du jour ont été arrachés à leur mère biologique, puis mises à l'adoption.
Lorsque la mère biologique de Sarah a accouché, les médecins lui ont dit que sa fille était morte née alors que c’était faux. Elle a découvert à 30 ans qu’elle avait fait partie d’un trafic de bébés volés au Guatemala.
À l’âge de 5 ans, Johanna a été en pension car sa mère n’avait pas le temps de s’occuper d’elle... En réalité, Johanna a été arrachée à sa mère biologique. À l'aube de ses 40 ans, elle a découvert qu'elle était une enfant volée au Chili.