Un numéro du magazine "Arnaques !" à revoir sur M6 vendredi 6 février 2026 avec Julien Courbet

Vendredi 6 février 2026 à 21:10, M6 rediffusera un numéro du magazine "Arnaques !" dans lequel Julien Courbet ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs.

Présenté par Julien Courbet, le magazine décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher.

Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs techniques pour vous attirer dans les mailles de leurs filets, mais aussi les conseils avisés d’experts pour vous en prémunir.

Ce numéro est une rediffusion qui compile des cas déjà traités dans l'émission.

M6 n'ayant pas présenté son contenu, nous sommes dans l'impossibilité de vous annoncer le sommaire de ce numéro.