"Enquête d'action" : Narcotrafic à Marseille, les gendarmes frappent fort, vendredi 6 février 2026 sur W9 (vidéo)

Vendredi 6 février 2026 à 21:10, W9 vous proposera de revoir un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Narcotrafic à Marseille : les gendarmes frappent fort ! ».

À Marseille, le trafic de drogue reste une réalité omniprésente et sa lutte, un enjeu central. Les compagnies de gendarmerie des Bouches-du-Rhône multiplient les actions pour démanteler les organisations criminelles liées à la drogue.

Et les résultats sont là. Les « narcomicides », les décès liés au trafic de drogue, ont diminué de 50% en 2024. 30 points de deals ont été supprimés. Mais le combat continue !

Les compagnies d’Aix-en-Provence et d’Arles mènent des opérations d’envergure dans l’arrière-pays Marseillais où certains habitants s’improvisent producteurs de cannabis à l’abri des regards. Des opérations commando minutieusement préparées permettront de saisir des plantations de cannabis aux rendements colossaux qui répondent à la forte demande de Marseille en stupéfiants.

Côté consommateurs, les gendarmes vont traquer les usagers sur la route avec des contrôles routiers inopinés. En 2023, dans le département des Bouches-du-Rhône, la consommation de stupéfiants était impliquée dans 13% des accidents mortels.