"M comme Maison" à Marseille vendredi 6 février 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 6 février 2026 à 20:55 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "M comme maison" dont la destination sera Marseille.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

Cette semaine dans M comme Maison, une immersion créative entre univers artisanaux, pièces upcyclées, design du XX¿ siècle et céramique inspirée du végétal pour célébrer un art de vivre durable.

Au programme :

Design, upcycling et savoir-faire au sommaire de ce numéro.

On part à la rencontre de Magali Avignon, fondatrice d'Enamoura qui nous ouvre les portes de sa maison au charme singulier.

Nous partirons ensuite à la rencontre de Béatrice Sosna, de l'Atelier Poupe, qui transforme objets marins et cordages en luminaires responsables.

Direction également un showroom dédié au mobilier et aux objets du XXème siècle, tenu par deux passionnées, avant de dresser le portrait de Léa Caïe, jeune céramiste qui modèle à la main des pièces en terre cuite inspirées par le végétal.

Une édition placée sous le signe de la créativité et d'un art de vivre durable.