recherche
Magazines

"M comme Maison" à Marseille vendredi 6 février 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 4 février 2026 134
"M comme Maison" à Marseille vendredi 6 février 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 6 février 2026 à 20:55 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "M comme maison" dont la destination sera Marseille.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

Cette semaine dans M comme Maison, une immersion créative entre univers artisanaux, pièces upcyclées, design du XX¿ siècle et céramique inspirée du végétal pour célébrer un art de vivre durable.

Au programme :

Design, upcycling et savoir-faire au sommaire de ce numéro.

On part à la rencontre de Magali Avignon, fondatrice d'Enamoura qui nous ouvre les portes de sa maison au charme singulier.

Nous partirons ensuite à la rencontre de Béatrice Sosna, de l'Atelier Poupe, qui transforme objets marins et cordages en luminaires responsables.

Direction également un showroom dédié au mobilier et aux objets du XXème siècle, tenu par deux passionnées, avant de dresser le portrait de Léa Caïe, jeune céramiste qui modèle à la main des pièces en terre cuite inspirées par le végétal.

Une édition placée sous le signe de la créativité et d'un art de vivre durable.

Dernière modification le mercredi, 04 février 2026 14:08
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le Bigdil&quot; : Spéciale olympiades sur RMC Story vendredi 6 février 2026 (vidéo)

"Le Bigdil" : Spéciale olympiades sur RMC Story vendredi 6 février 2026 (vidéo)

04 février 2026 - 14:36

Sur le même thème...

&quot;Enquête d'action&quot; : Narcotrafic à Marseille, les gendarmes frappent fort, vendredi 6 février 2026 sur W9 (vidéo)

"Enquête d'action" : Narcotrafic à Marseille, les gendarmes frappent fort, vendredi 6 février 2026 sur W9 (vidéo)

04 février 2026 - 13:50

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 février 2026, les invités reçus par A…

02 février 2026 - 12:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...