"28 minutes" mercredi 4 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

28 minutes - mercredi 4 février 2026 - Arte - 20:05

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l'actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 4 février 2026 :

Stanislas Dehaene : la géométrie est née dans une grotte

Avant de remplir les cahiers d’écoliers, les traces de figures géométriques recouvraient la grotte de Lascaux ou encore celle de Blombos en Afrique du Sud. Notre ancêtre Homo Sapiens pratiquait donc déjà la géométrie. Mais pourquoi cette faculté à tracer des triangles, des rectangles ou encore des lignes, serait-elle propre au cerveau humain ?

C’est l’objet du nouvel ouvrage de Stanislas Dehaene, neuroscientifique et professeur au Collège de France, qui publie “Le rectangle de Lascaux. Et Homo Sapiens inventa la géométrie”, aux éditions Odile Jacob.

Police municipale : faut-il élargir ses pouvoirs ?

Un récent sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche révèle que la sécurité est la priorité pour 45 % des Français en vue des futures élections municipales. Avant cette échéance électorale, le Sénat examine cette semaine un projet de loi “relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres”. Ce texte octroie notamment aux policiers municipaux la possibilité de dresser des amendes forfaitaires délictuelles, en cas de flagrance, pour des infractions comme l’usage de stupéfiants, la vente d'alcool aux mineurs, l’outrage sexiste ou encore la vente à la sauvette. Claire Hédon, la défenseure des droits, a quant à elle mis “en garde contre un glissement des missions régaliennes de police judiciaire vers des forces locales”.

Avec Xavier Mauduit, direction les Émirats arabes unis, qui ont annoncé la création d’une rue recouverte d’or. L’occasion pour lui de nous raconter la fascination que Marco Polo entretenait pour ce précieux métal.

Marie Bonnisseau revient sur le parcours de Jean Widmer, créateur du logo du Centre Pompidou et de la signalétique touristique autoroutière française, décédé à l’âge de 96 ans.