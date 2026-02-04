"C à vous" mercredi 4 février 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 4 février 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 4 février 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Le RN et les municipales : impact du procès de Marine Le Pen sur le scrutin, stratégie du parti, candidats controversés…

Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l’Ifop.

Lauriane Clément, journaliste pour La Croix.

Affaire Epstein : jusqu’où ira le scandale ?

James André, grand reporter à France 24.

4 cas de cancer sur 10 pourraient être évités dans le monde, alerte l’OMS

Pr Fabrice André, directeur de la recherche de Gustave Roussy, oncologue spécialiste du cancer du sein, professeur à l’université Paris-Saclay.

20:00 C à vous, la suite

Artus et Gérard Jugnot pour le film “Les enfants de la résistance” en salle le 11 février.

Agathe Lecaron pour son livre : « Patiente zéro », disponible à partir du 5 février aux éditions Robert Laffont.