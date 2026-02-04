"C ce soir" mercredi 4 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 4 février 2026 à 22:35 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 4 février 2026 :

Marine Le Pen • La candidature impossible ?

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Blanche Leridon, directrice éditoriale à l’Institut Montaigne.

Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro.

Clément Guillou, journaliste au Monde.

Astrid de Villaines, journaliste.

Jean Garrigues, historien.

Camille Girerd, journaliste.