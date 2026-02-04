recherche
"Bonjour ! Avec vous" jeudi 5 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 4 février 2026 172
Jeudi 5 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 5 février 2026 :

Sécurité : pour ou contre les caméras intelligentes ?

Un député Macroniste a déposé un projet de loi pour autoriser les caméras qui utilisent l’intelligence artificielle pour repérer les comportements suspects et les éventuels voleurs dans les magasins !

Folie des coachs : les Français sont-tils devenus des assistés ?

Coach de vie, coach de sport… de deco de cuisine de couple… c’est une mode incroyable qui se répand...

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Également au sommaire :

  • Ça fait du bruit : 3 infos qui vont vous faire parler toute la journée, notamment Benzema qui s’engage dans les municipales 
  • Ça ira mieux demain avec Sandrine Arcizet pour prendre soin de vos mains
  • 5 Min inside : Quand Timothée Chalamet affole tout Paris pour la promo de son film.
Dernière modification le mercredi, 04 février 2026 21:34
Magazines
