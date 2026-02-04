"Bonjour ! Avec vous" jeudi 5 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Jeudi 5 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 5 février 2026 :

Sécurité : pour ou contre les caméras intelligentes ?

Un député Macroniste a déposé un projet de loi pour autoriser les caméras qui utilisent l’intelligence artificielle pour repérer les comportements suspects et les éventuels voleurs dans les magasins !

Folie des coachs : les Français sont-tils devenus des assistés ?

Coach de vie, coach de sport… de deco de cuisine de couple… c’est une mode incroyable qui se répand...

