"Bonjour ! Avec vous" jeudi 5 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire jeudi 5 février 2026 :
Sécurité : pour ou contre les caméras intelligentes ?
Un député Macroniste a déposé un projet de loi pour autoriser les caméras qui utilisent l’intelligence artificielle pour repérer les comportements suspects et les éventuels voleurs dans les magasins !
Folie des coachs : les Français sont-tils devenus des assistés ?
Coach de vie, coach de sport… de deco de cuisine de couple… c’est une mode incroyable qui se répand...
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous
Également au sommaire :
- Ça fait du bruit : 3 infos qui vont vous faire parler toute la journée, notamment Benzema qui s’engage dans les municipales
- Ça ira mieux demain avec Sandrine Arcizet pour prendre soin de vos mains
- 5 Min inside : Quand Timothée Chalamet affole tout Paris pour la promo de son film.