"Les maternelles XXL" jeudi 5 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 4 février 2026 163
"Les maternelles XXL" jeudi 5 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Jeudi 5 février 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire jeudi 5 février 2026 :

  • Ma merveilleuse histoire d’amour…

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Pas toujours facile de comprendre son bébé…
  • Vers intestinaux : les reconnaitre, les traiter
  • Vive la Chandeleur !
  • Hélène 61 ans et Anthéa 23 ans, colocataires heureuses
  • Quel est l’intérêt des jeux d’imitation ?
Dernière modification le mercredi, 04 février 2026 21:47
Suivez nous...