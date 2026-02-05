recherche
"Chroniques criminelles" : L'affaire Marie-Claude Franz sur TFX samedi 7 février 2026

"Chroniques criminelles" : L'affaire Marie-Claude Franz sur TFX samedi 7 février 2026

Samedi 7 février 2026 à 21:10, TFX rediffusera le numéro du magazine "Chroniques criminelles" qui revient sur l'affaire Marie-Claude Franz, un suicide qui cachait en réalité un meurtre.

Trévenans, un petit village situé près de Belfort. C’est là que le 28 octobre 2019, les secours sont appelés chez la famille Franz.

Fabrice, le mari, vient de découvrir sa femme Marie-Claude, morte dans son lit d’une balle dans la tête.

En larmes, Fabrice est inconsolable : cela faisait plus de trente ans qu’ils étaient en couple… A première vue, il s’agit d’un suicide…

Mais les gendarmes vont rapidement mettre au jour un meurtre machiavélique, orchestré d’une main de maître par un coupable manipulateur et rusé…

Principaux intervenants :

  • Sandra : fille de Marie-Claude
  • Monique : sœur de Marie-Claude
  • Séverine : amie et voisine du couple Franz
  • Gilles Ciavaldini : major de gendarmerie, directeur d'enquête
  • Patrick Coulon : technicien en identification criminelle
  • Virginie Selvetti : journaliste
  • Jérôme Pichoff : avocat des parties civiles
  • Jean-Charles Darey : avocat de la défense
  • Julien Robin : avocat de la défense
  • Cindy Bernard : substitut du procureur, avocat général.
