"28 minutes" jeudi 5 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 5 février 2026
Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 5 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 5 février 2026 : 

Comment Sana est sortie de l’enfer de Daesh en Syrie

Un soir d’août 2014, Sana (pseudonyme), jeune Française née à Roubaix, est emmenée par sa mère en Syrie alors qu’elle pense qu’il s’agit d’un voyage familial en Algérie. La voici, à 15 ans, projetée sur les terres de l’organisation État islamique où elle est mariée de force avec un jeune djihadiste belge de 18 ans qui la viole à plusieurs reprises. À Raqqa, puis sur les routes de l’exil après la chute de Daesh, elle donne naissance à deux petites filles "sous les bombes". Un destin tragique qu’elle raconte dans sa BD "En quête de liberté. Comment je me suis sortie de l'enfer de Daesh", écrite avec la journaliste Gaële Joly et illustrée par Tudge Audoire.

Sana est l'invitée d'Élisabeth Quin.

Hausse du chômage : l’objectif du plein emploi est-il inatteignable ?

C’était une promesse phare de la campagne d’Emmanuel Macron pour sa réélection en 2022 : atteindre le plein emploi avec un retour du niveau de chômage en deçà de la barre symbolique des 5 %. Les derniers chiffres publiés la semaine dernière montrent que cet objectif ne semble être plus qu’une vieille marotte du camp macroniste : le taux de chômage du troisième semestre 2025 est à 7,7 % et, sur l’année passée, le nombre de chômeurs sans aucune activité a bondi de 6,8 %. Le ministre du Travail se veut rassurant, estimant que “le taux d’emploi reste à un niveau historiquement élevé” et explique ce résultat en partie par l’addition, depuis la loi “plein emploi”, des bénéficiaires du RSA dans les statistiques du chômage. Mais la multiplication des plans sociaux et les annonces de suppressions d’emplois font redouter une nouvelle hausse dans les mois qui viennent.

Xavier Mauduit s'intéresse à une histoire de désarmement alors que le dernier accord de contrôle des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie arrive à son terme ce jeudi.

Marie Bonnisseau se penche sur la nouvelle mascotte inattendue du Nouvel an lunaire en Chine : Drago Malfoy.

 

 

Dernière modification le jeudi, 05 février 2026
Magazines
05 février 2026 - 16:03

Suivez nous...