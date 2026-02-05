"Bonjour ! Avec vous" vendredi 6 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Vendredi 6 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire vendredi 6 février 2026 :

Les frais de santé

Faut-il envoyer la facture aux français ? Pas pour la payer, mais pour que nous connaissions combien coûte exactement la santé. Médicaments, opération consultation… Quel est le coût réel de nos besoins de santé ?

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Cours de chant, karaoké, chorale : sommes-nous tous chanteurs ?

C’est un marché florissant en France… Et à la veille de la finale de la Star Academy pour en savoir plus, Christophe Beaugrand recevra Sofia Morgavi, la prof de chant de l’émission qui sort justement un livre pour apprendre à chanter.

Également au sommaire :