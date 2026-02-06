"Iran, Israël et la bombe" soirée spéciale dans "Le monde en face" dimanche 8 février 2026 sur France 5

Dimanche 8 février 2026 à 21:05 dans "Le monde en face", Aurélie Casse proposera une soirée spéciale consacrée à l'Iran avec la diffusion de deux documentaires exceptionnels.

Quarante-sept ans après sa création, la République islamique d'Iran est de nouveau au cœur de l'actualité internationale, avec la violence inouïe et l'effroyable bilan humain de la répression d'une contestation populaire d'ampleur historique.

France 5 consacre dimanche soir une soirée spéciale à l'Iran, avec deux documentaires exceptionnels. Une programmation qui éclaire les enjeux géopolitiques et les coulisses de la « guerre des Douze Jours » entre Israël et l'Iran en juin 2025, et rappelle la mutation culturelle profonde d'une jeunesse privée de libertés fondamentales par le régime des mollahs, plus que jamais déconnecté de la société iranienne.

21:05 • Iran, Israël et la bombe

Cambriolages, piratages, assassinats ciblés… Depuis le milieu des années 2000, les services de renseignement israéliens mènent des opérations spectaculaires jusqu’en Iran. Le but : faire dérailler par tous les moyens le programme nucléaire militaire de Téhéran. Dans cette course à la bombe, que raconte le documentaire de Miyuki Droz et Sylvain Lepetit, tous les coups semblent permis.

La République islamique d’Iran finance un réseau de milices classées terroristes pour attaquer Israël, comme le Hamas dans la bande de Gaza ou le Hezbollah au Liban. Israël considère que Téhéran se rapproche dangereusement du seuil nucléaire et, le 13 juin 2025, cette guerre secrète est devenue guerre ouverte, se terminant par l’intervention de l’aviation américaine et le bombardement de centrales nucléaires iraniennes souterraines.

Pour raconter ces deux décennies d’espionnage qui ont abouti à une guerre éclair, les réalisateurs ont eu accès à des acteurs et témoins de premier plan : ancien chef des renseignements israéliens ou des gardiens de la Révolution en Iran. Pour mettre en images ce récit, où l’on suit les commandos israéliens en action et où l’on pénètre jusqu’au cœur des centrales nucléaires iraniennes, le documentaire a recours à des animations qui adoptent un point de vue zénithal et permettent de raconter les coulisses de ces opérations. Le documentaire entremêle ainsi des récits dignes de films d’espionnage avec l’analyse géopolitique de l’actualité au Moyen-Orient.

La diffusion de ce documentaire sera suivi d'un débat animé par Aurélie Casse.

23:05 • Nous, jeunesse(s) d'Iran – Voyage interdit au sein de la génération Z iranienne

Son nom a fait le tour du monde : Jina Mahsa Amini, 22 ans, décédée le 16 septembre 2022 à la suite d'une arrestation violente par la police religieuse de Téhéran. Sa mort en garde à vue provoque l'étincelle "Femme Vie Liberté".

Cette révolte massive portée par la jeunesse, principalement des étudiants issus de la petite classe moyenne, est réprimée dans la violence à l'automne 2022. Si le mouvement s'est essoufflé face à la répression, la génération Z est en train de provoquer une mutation culturelle irrépressible.

Six récits de jeunes de moins de 25 ans donnent vie aux transformations en cours dans la société iranienne.