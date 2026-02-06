"Zone Interdite" dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 8 février 2026 à 21:10, Ophélie Meunier présentera sur M6 un nouveau numéro du magazine "Zone interdite" qui aura pour thème : « Disney, Harry Potter, Jurassic Park : la vie rêvée des Français d’Orlando ».

Vivre toute l’année au cœur d’un conte de fées ! C’est le choix qu’ont fait plus de cinq-mille Français partis vivre à Orlando, aux États-Unis. Avec ses dizaines de parcs d’attractions, ses restaurants à thème, ses innombrables hôtels, cette ville de Floride est aujourd’hui la capitale mondiale du divertissement. Dans sa banlieue se trouve même la ville idéale, Celebration, sortie tout droit de l’imagination de Disney. Portée par ce géant des loisirs et son principal concurrent Universal, Orlando connaît un essor fulgurant. Le chômage y est quasi inexistant et son université est la deuxième plus grande du pays.

Zone Interdite vous emmène à la rencontre de ces Français qui vivent leur rêve américain au paradis des loisirs.

Deux ans qu’ils rêvaient d’y retourner ! Après leurs premières vacances à Orlando, Julie et Nicolas ont économisé patiemment pour réunir les 6 000 euros nécessaires au voyage. Accompagné de Suzanne, la fille de Julie, le couple, qui vit à Reims (Marne), va passer quinze jours au parc Universal Studios. Ils vont s’immerger dans l’univers de leurs films préférés : Harry Potter et Jurassic Park. Mais sur place, les tentations sont nombreuses et la facture peut vite s’envoler. Alors Julie et Nicolas vont déployer des trésors d’ingéniosité pour tenter de faire des économies.

Avec ses maisons typiques de l’Amérique des années 50, Celebration a été imaginée par Walt Disney lui-même comme une ville parfaite. Cette localité de la banlieue d’Orlando a séduit une centaine de Français comme Sébastien et Julie. Le couple, arrivé de Bordeaux (Gironde) il y a un an avec ses deux enfants, va tenter de trouver une maison à acheter. Mais vivre à Celebration a un revers : les habitants doivent s’engager à suivre des règles extrêmement strictes sous peine de voir s’accumuler les amendes.

Pouvoir aller dans les parcs d’attractions chaque fois qu’ils le souhaitent, c’était le rêve de Virginie et Thibault. Le couple, qui vit en région parisienne, loue un appartement à l’année à Orlando où ils passent toutes les vacances scolaires avec leur fille Jadène. Ils sont déjà allés plus de cinquante fois au parc Universal Studios. Et ne s’en lassent jamais ! La famille attend désormais de savoir si la demande de visa qu’elle a déposée sera acceptée.

À Orlando, l’industrie des parcs d’attractions fait vivre 500 000 personnes. Parmi elles, Stan, originaire de région parisienne. À 34 ans, il travaille comme chef de projet pour une société qui crée des décors pour les parcs. Arrivé en Floride un peu par hasard il y a dix ans, il est passionné par son métier autant que cette ville à taille humaine où il fait bon vivre. Mais son dernier projet, qu’il doit livrer avant Halloween, va lui donner quelques sueurs froides.

Lucie, elle, est venue à Orlando étudier la finance dans l’une des facultés les plus prisées des États-Unis. À l’University of Central Florida, une année de scolarité coûte 45 000 euros. Mais aux États-Unis, les sportifs de haut-niveau sont choyés et la jeune femme a réussi à obtenir une bourse en étant sélectionnée dans l’équipe de basket de la fac. À l’approche de la fin de l’année, Lucie va vivre des moments inoubliables : match universitaire de football américain à l’ambiance folle, virée dans les parcs à thèmes… avant le grand final : une cérémonie de remise des diplômes dont seuls les Américains ont le secret.