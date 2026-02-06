Les pouvoirs de l'amour dévoilés par Michel Cymes et Adriana Karembeu dimanche 8 février 2026 sur T18

Dimanche 8 février 2026 à 20:55, T18 rediffusera le numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" consacré aux pouvoirs de l'amour.

L’amour peut-il s’expliquer scientifiquement ? La réponse est globalement… oui. Que l’on ait 7, 77 ans ou plus, nous connaissons tous, lorsque nous aimons, un véritable tsunami cérébral qui affecte notre comportement, notre discernement, nos choix, au-delà de ce qu’on pourrait imaginer. Comment ce phénomène fonctionne-t-il ?

Épaulés par des neuroscientifiques, des pédiatres, des psychologues, des sexologues, des synergologues (analystes du langage corporel), Adriana et Michel décrypteront tous les aspects de l’amour, du premier coup de cœur jusqu’aux couples en crise. Des infographies en 3D nous permettront de rentrer à l’intérieur de notre organisme pour comprendre ce qui s’y joue. Rien ne sera laissé de côté et vous ne concevrez plus jamais les relations amoureuses de la même façon après ce voyage au cœur de notre… cœur.

De la première rencontre aux couples en crise

Pour leur 25ème aventure, Adriana et Michel se pencheront sur les mécanismes de l’attirance. Pourquoi au premier regard, préfère-t-on certains physiques, certaines corpulences ? Nous avons l’impression d’être pleinement conscients de ce qui motive nos goûts, alors que c’est tout le contraire. Notre inconscient joue là un rôle déterminant, que nous décrypterons.

Nous parlerons aussi de la passion. Pourquoi dit-on qu’elle dure en moyenne trois ans ? Peut-on aller au-delà et à quelles conditions ? Et tout le monde est-il susceptible de vivre des passions ?

Le duo passera un moment émouvant avec un couple d’octogénaires, mariés depuis soixante-huit ans et amoureux comme au premier jour. Quels sont leurs secrets ?

Adriana et Michel s’interrogeront aussi sur les nouvelles générations et les récentes façons de lier connaissance. Internet a bouleversé nos vies depuis dix ans, mais cela a-t-il changé notre façon d’aimer ?

Enfin, les difficultés relationnelles seront analysées via des personnalités dont les chagrins d’amour ne s’estompent pas, même après des années. De nouvelles techniques médicales et paramédicales existent aujourd’hui pour leur venir en aide.

En croisade contre les idées reçues

À une heure avancée de la soirée, Adriana et Michel tordront le cou à certaines idées reçues, notamment en ce qui concerne la sexualité. Sans tabou et avec l’aide d’un sexologue, ils répondront à des questions que tout le monde se pose : est-ce que la taille, ça compte ? Le point G existe-t-il ? En quoi le désir de l’homme et de la femme fonctionnent-ils de façon très différente ? Peut-on encore parler d’orgasme clitoridien et vaginal ?

Les spécialistes :