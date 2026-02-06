"C à vous" vendredi 6 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 6 février 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 6 février 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Sommaire et invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.

20:00 C à vous, la suite

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.