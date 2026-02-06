"28 minutes" vendredi 6 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 6 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Jean Quatremer, journaliste, spécialiste des questions européennes,

Blanche Léridon, directrice des études France de l’institut Montaigne,

Thomas Porcher, journaliste, spécialiste des questions européennes,

Éric Truant, dessinatrice de presse.

Au sommaire de l'émission :

Enseignante poignardée : sommes-nous démunis face à ce genre de drame ?

Mardi 3 février, un collégien de 14 ans a poignardé son enseignante en classe, dans la commune de Sanary-sur-Mer. Pour l'heure, elle est toujours hospitalisée et son pronostic vital reste engagé. L’adolescent a été mis en examen et écroué. Faut-il renforcer davantage la sécurité dans les établissements scolaires, ou mettre l’accent sur la prévention et la santé mentale des jeunes ?

Baisse du niveau de vie : la France doit-elle s’inspirer de ses voisins européens ?

La France est-elle en déclin ? Le PIB moyen par habitant n'augmente pas aussi vite que celui de nos voisins européens. Malgré cette donnée, le taux d'épargne augmente, au même titre que le pouvoir d'achat des Français. La santé du pays doit-elle se mesurer uniquement par le prisme économique ?

Renaud Dély reçoit Adèle Rosenfeld, romancière, qui nous ramène au beau milieu du XVIIIe siècle, dans les eaux glaciales du détroit de Béring avec "L'extinction des vaches de mer". Cette espèce a été effacée de la face du globe par l’immodération humaine. Une disparition que l'autrice raconte en la mêlant à son histoire familiale.

Ce mardi 3 février, le parquet général de la cour d'appel de Paris a requis 5 ans d'inéligibilité et 4 ans de prison dont 3 avec sursis à l'encontre de la présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale. Cette réquisition s'explique par "la mise en place d'un système organisé de détournement de fonds publics européens" par le parti de Marine Le Pen, selon Marie-Suzanne Le Quéau, procureure chargée de l'affaire. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Le Super Bowl, compétition sportive et célébration outre-atlantique, est mondialement connu pour ses interludes musicales. Ils seront cette année animés par Bad Bunny et Green Day, des artistes ouvertement opposés à Donald Trump. Ce dernier a donc annoncé bouder la finale. C’est le "point com" de Natacha Triou.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur les dernières révélations des "Epstein files", les photos de la semaine sélectionnées par nos invités, ainsi que "Le monde des choses" de David Castello Lopes, qui nous ramène en enfance à l'occasion d’un salon du jouet.