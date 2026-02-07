"Appels d'urgence" : Police, pompier et Samu, des femmes d'action au cœur de l'urgence sur TFX lundi 9 février 2026

Lundi 9 février 2026 à 21:10, TFX rediffusera un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Police, pompier et Samu : Femmes d'action au cœur de l'urgence ».

Elles s'appellent Ludivine, Aurélie et Mélanie, et en cas d'urgence, vous pouvez compter sur elles. Venir en aide aux Français, elles en ont fait leur métier, et chaque jour, elles sont au cœur de l'action.

À La Rochelle, Ludivine, policière depuis 17 ans, travaille de nuit. Suivez le quotidien de cette jeune femme qui n'est pas du genre à se laisser faire ni à se laisser impressionner par les délinquants.

À Châlons-sur-Saône, Aurélie est une médecin chevronnée. Sa spécialité : les interventions délicates où il faut savoir allier précision et douceur.

Enfin, à Vierzon, découvrez Mélanie, ancienne pompière de Paris. Du haut de ses 29 ans, elle a su mettre les hommes de sa caserne au pli. Après les interventions, c'est eux qui passent en cuisine !

Suivez le quotidien tumultueux de ces trois femmes et plongez au cœur de l'action.