"Les visages du crime" : les affaires Aurore Martin & Marina Ciampi sur NOVO 19 lundi 9 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 février 2026 162
"Les visages du crime" : les affaires Aurore Martin & Marina Ciampi sur NOVO 19 lundi 9 février 2026

Lundi 9 février 2026 à partir de 21:10, NOVO 19 vous proposera de revoir deux épisodes de la série documentaire "Les visages du crime" consacrés aux affaires Aurore Martin et Marina Ciampi.

Cette série documentaire vous propose de découvrir des faits divers marquants, des enquêtes qui ont défrayé la chronique, analysées à travers le regard et les motivations de ceux qui y ont été mêlés.

Volet 3  L'affaire Aurore Martin

Le 11 mai 1995, en plein voyage de noces en Corse, Aurore Martin et Marc Van Beers sont victimes d'un dramatique accident de la route. Avant que la voiture chute du haut d'une falaise, Aurore a eu le temps de s'éjecter. À l'arrivée des gendarmes, elle raconte être descendue pour extraire Marc du véhicule dans l'espoir de le sauver, sans succès.

Rapidement, l'affaire est classée. Mais devant l'empressement de la jeune épouse à réclamer l'incinération du corps, la famille du défunt décide de porter plainte.

Volet 4  L'affaire Marina Ciampi

Le 29 juin 2012, Marina Ciampi est retrouvée morte dans son appartement à Marseille. L’analyse de l’ADN prélevé sur les lieux, va permettre aux inspecteurs d’identifier le coupable, et chose incroyable il va aussi permettre de résoudre un autre crime perpétré 6 ans plus tôt…

Dernière modification le samedi, 07 février 2026 12:49
Suivez nous...