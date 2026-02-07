"C à vous" samedi 7 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 7 février 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 7 février 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Les dimanches : un jour sacré pour les français ?

Mathieu Souquière, essayiste et expert à la Fondation Jean Jaurès, co-auteur du livre « Un dimanche en France ».

Michel Drucker, journaliste et animateur de "Vivement dimanche".

28 ans après l'assassinat du préfet Érignac : ses enfants se souviennent

Christophine et Charles-Antoine Érignac, les enfants du préfet Érignac.

20:00 C à vous, la suite

Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Julien Arruti et Jamel Debbouze pour le film « Marsupilami » actuellement au cinéma.