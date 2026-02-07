recherche
"C à vous" samedi 7 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 février 2026 157
"C à vous" samedi 7 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 7 février 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 7 février 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Les dimanches : un jour sacré pour les français ?

Mathieu Souquière, essayiste et expert à la Fondation Jean Jaurès, co-auteur du livre « Un dimanche en France ».

Michel Drucker, journaliste et animateur de "Vivement dimanche".

28 ans après l'assassinat du préfet Érignac : ses enfants se souviennent

Christophine et Charles-Antoine Érignac, les enfants du préfet Érignac.

20:00 C à vous, la suite

Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Julien Arruti et Jamel Debbouze pour le film « Marsupilami » actuellement au cinéma.

 

Dernière modification le samedi, 07 février 2026 13:20
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Suivez nous...