"C à vous" samedi 7 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 7 février 2026 dans l'émission :
19:00 C à vous
Les dimanches : un jour sacré pour les français ?
Mathieu Souquière, essayiste et expert à la Fondation Jean Jaurès, co-auteur du livre « Un dimanche en France ».
Michel Drucker, journaliste et animateur de "Vivement dimanche".
28 ans après l'assassinat du préfet Érignac : ses enfants se souviennent
Christophine et Charles-Antoine Érignac, les enfants du préfet Érignac.
20:00 C à vous, la suite
Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Julien Arruti et Jamel Debbouze pour le film « Marsupilami » actuellement au cinéma.