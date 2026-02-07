recherche
Magazines

"28 minutes" samedi 7 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 février 2026 185
"28 minutes" samedi 7 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 7 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Benjamin Luis, correspondant en France pour la radio suisse RTS,

Daniele Zappalà, correspondant du quotidien Avvenire et docteur en géopolitique,

Maya Khadra, enseignante et journaliste franco-libanaise,

Dorthe Landschulz, dessinatrice de presse.

Au sommaire de l'émission :

Affaire Jeffrey Epstein : une transparence nécessaire ou problématique ?

Plus de trois millions de documents déclassifiés, 2 000 vidéos et des dizaines de milliers d’images mises à la disposition de tous : l’affaire Epstein a pris une nouvelle dimension le 30 janvier dernier. Les dossiers relèvent, entre autres, les connexions internationales du pédocriminel Jeffrey Epstein avec un ancien membre du gouvernement britannique ainsi que la princesse de Norvège. En juillet 2019, il est arrêté et accusé, notamment, de diriger un vaste réseau de prostitution de mineurs. Il meurt en prison quelques semaines plus tard sans jamais avoir été jugé.

La pure démocratie ne peut pas vaincre Vladimir Poutine ?

La Russie et l'Ukraine n'ont pas réussi à trouver un accord de paix après quatre années de conflits. Les pourparlers entre Kiev et Moscou, qui se sont tenus à Abu Dhabi les 4 et 5 février sous l'égide des États-Unis, ont permis un échange de prisonniers entre les deux parties sans trouver de point d'entente concernant la fin de la guerre.

Renaud Dély reçoit Maï Lucas, photographe passionnée de hip-hop, qui a posé ses valises dans le New York des années 1990 pour capter l’énergie unique de la ville. Elle dévoile une centaine de clichés de son aventure américaine dans "All Eyes on Me", paru aux éditions Patrick Frey.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins polonais, pour qui la croissance économique est en hausse : 3,6 % de plus en 2025, mieux que la France et l’Allemagne. Selon le "Grand Continent", le niveau de vie des Polonais devrait dépasser, à rythme constant, celui des Espagnols cette année, des Italiens en 2032 et des Français en 2034.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à Sébastien Lecornu. Le premier ministre français a résisté, contre toutes attentes, aux dernières crises politiques avec, notamment, la validation d'un budget pour 2026. Certains médias nationaux le présentent comme un possible candidat aux élections présidentielles 2027.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision italienne. Dans la basilique romaine de San Lorenzo, un ange ressemblait étrangement à Giorgia Meloni, la cheffe du gouvernement. L’artiste bénévole a nié toute volonté d’aller dans ce sens.

Natacha Triou nous invite à méditer sur le productivisme, une injonction si puissante qu’elle s'immisce jusque dans nos loisirs.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.

Dernière modification le samedi, 07 février 2026 14:52
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

07 février 2026 - 15:05

Sur le même thème...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

07 février 2026 - 15:05

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

07 février 2026 - 15:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...