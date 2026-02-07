"20h30 le samedi" revient sur le succès de "La boum" ce 7 février 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 7 février 2026 sur France 2, « Le cœur fait "Boum" » un reportage qui revient sur l'impact culturel immense de ce film qui a révélé Sophie Marceau à l'âge de 13 ans, devenant instantanément l'icône de toute une génération d'adolescents.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Le cœur fait "Boum"

C’est l’histoire d’un tourbillon dans lequel a été emportée, il y a quarante-cinq ans, une jeune fille de 13 ans. Vic Beretton, incarnée par Sophie Marceau, devient alors l’héroïne de toute une génération et le film

La Boum un phénomène. Une histoire qui n’avait rien d’une évidence, et que la réalisatrice Lisa Azuelos poursuit aujourd’hui dans « LOL 2.0 », à voir sur grand écran dès le 11 février.

Un portrait signé Céline Joly, Félix Albert, Vincent Massot et Sarah Jung / FranceTV presse.