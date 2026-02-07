recherche
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 8 février 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 février 2026
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 8 février 2026

Dimanche 8 février 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Jérémie Patrier-Leitus, député Horizons du Calvados.

12:00 Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, député de Seine-et-Marne.

Au sommaire dimanche :

Quel est l’enjeu des municipales ? Pour les citoyens, il est question des impôts locaux, des services publics, du logement, des transports, des déserts médicaux, de la sécurité dans la ville ou les campagnes et de toutes les réalités du quotidien. Pour les partis politiques, l’objectif c’est aussi d’afficher, dans cinq semaines, des victoires électorales, des villes que l’on conserve, des villes que l’on conquiert.

En 2020, c’était la poussée des écologistes qui avaient gagné Marseille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers ou encore Tours. Quel sera le marqueur des prochaines municipales ? La France insoumise et le Rassemblement national espèrent s’implanter tandis que les partis traditionnels, Les Républicains et le Parti socialiste, tenteront de résister. Seul le parti du président de la République ne s’est fixé aucune ambition sur le terrain, si ce n’est de conclure des alliances pour avoir des élus.

Dernière modification le samedi, 07 février 2026 15:03
