"66 Minutes" dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

« Tradwives » : ces Françaises qui adhèrent

Difficile à croire à l’ère des grands mouvements féministes, pourtant, aux États-Unis, ces femmes sont de plus en plus nombreuses et revendiquent ce retour aux valeurs familiales d’antan. Sur les réseaux sociaux, elles partagent leur quotidien parfait et prônent un mode de vie ultra-conservateur auprès de leurs centaines de milliers d’abonnés. Entre retour en arrière et nouveau mode de vie, rencontre avec ces femmes tout droit sorties des années 50.

ICE : l’agence qui fait froid dans le dos

Arrestations musclées, tirs mortels, familles terrées chez elles : en Amérique, l’agence ICE fait régner la peur chez des milliers de migrants. Entre maintien de l’ordre et violences dénoncées, ICE cristallise les tensions d’une Amérique fracturée.

Valenciennes : le nouveau Far West des fast-foods

Aujourd’hui, certains géants américains du fast-food trouvent en France un nouveau paradis. Comme à Valenciennes, devenue en quelques années la capitale française de la restauration rapide, avec pas moins de 63 fast-foods pour 43 000 habitants, un record national. Mais cette ambiance à la sauce US a un revers : commerces uniformisés, restaurants traditionnels en déclin et obésité galopante. À Valenciennes, plus de 30 % des habitants sont désormais concernés. Un phénomène américain qui gagne du terrain en France.

Logement : petites surfaces, grandes solutions

San Francisco est l’une des villes les plus chères au monde. Tirés vers le haut par la ruée des start-up et des géants de la tech, les prix de l’immobilier y explosent : plus de 10 000 € le mètre carré dans de nombreux quartiers. Résultat, même aux USA, on peut finir par vivre à l’étroit. Une situation bien connue de millions de Français. A Paris, Lyon ou Bordeaux, les prix grimpent, les surfaces rétrécissent, et 1 Français sur 3 se sent aujourd’hui à l’étroit chez lui.

Face à cette réalité, des particuliers prennent les choses en main. Avec des idées simples mais ingénieuses, ils optimisent leur logement : meubles multifonctions, rangements malins, cloisons mobiles chaque mètre carré récupéré est une petite victoire. Cuisine, chambre, salle de bain : tout est repensé. Découvrez les derniers bons plans pour vivre mieux dans moins d’espace, sans vous ruiner ni déménager.

Français à San Francisco : la nouvelle ruée vers l’or

Ils ont tout quitté pour tenter leur chance au bout du monde.

Claude, chef étoilé parti de Quimper, régale la Silicon Valley dans un immeuble entièrement dédié à la gastronomie.

Arnaud, startupper visionnaire, veut prolonger la vie grâce à l’intelligence artificielle.

Liam, barman à succès, a fait du Paname le QG des nuits françaises à North Beach.

Marylène, agent immobilier de Nice, vend des biens à plusieurs millions sur les hauteurs de la baie.

À San Francisco, ces Français vivent à fond le rêve californien mais l’envers du décor est plus sombre. La ville a souffert : explosion des prix, hypertaxation, services municipaux en crise, insécurité grandissante.

Entre réussite éclatante et défis quotidiens, ce reportage dresse le portrait de Français ambitieux dans une ville qui fascine autant qu’elle divise.