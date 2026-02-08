"Sept à Huit" dimanche 8 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 8 février 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Adieu patron !

Sept à Huit à suivi des Français qui décident de vivre sans travailler. Ils sont à la retraite avant 40 ans.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Des dealers face aux juges

Sept à Huit propose une immersion inédite au tribunal de Marseille.

19:30 Le portrait de la semaine

Bernard d’Ormale, le dernier mari de Brigitte Bardot

Bernard d’Ormale est le dernier époux de Brigitte Bardot. Plus de 30 ans d'amour avec l’icône disparue le 28 décembre dernier. Il partageait avec elle ses combats. Puis, il a veillé sur elle ces derniers mois et cette ultime nuit où elle a rendu son dernier souffle. Il nous accueille chez elle dans les Yvelines, dans une maison où l'actrice a vécu pendant 40 ans.