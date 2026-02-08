recherche
"90' Enquêtes" : Opérations musclées pour les gendarmes de Normandie, mardi 10 février 2026 sur TMC

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 février 2026
"90' Enquêtes" : Opérations musclées pour les gendarmes de Normandie, mardi 10 février 2026 sur TMC

Mardi 10 février 2026 à 21:25, TMC rediffusera le numéro du magazine "90' Enquêtes" qui a suivi des opérations musclées menées par les gendarmes de Normandie.

La Normandie évoque souvent les longues plages du débarquement ou les petites villes médiévales. Mais la carte postale cache parfois une réalité bien plus sombre : vols, chauffards alcoolisés ou sous stupéfiants, bagarres sur la route et plus encore. La délinquance s’invite désormais à la campagne.

Dans le Calvados, entre Caen et Bayeux, les équipes de "90' Enquêtes" ont suivi ces gendarmes qui veillent à la tranquillité des habitants et des touristes, de plus en plus nombreux.

Sur la côte, les cambriolages ont bondi ces dernières années et touchent notamment les petits commerces, laissant leurs gérants sous le choc. À force de filature, les gendarmes réussissent à identifier les malfrats. Avec les équipes du PSIG, ils vont tenter de les interpeller directement chez eux.

Pour lutter contre le trafic et la consommation de stupéfiants, les hommes en bleu multiplient les opérations à bord des trains régionaux. Grâce au flair infaillible d’Arès, leur berger malinois, les amendes pleuvent et n’épargnent pas les très jeunes consommateurs et leurs parents.

Un document réalisé par Graziella Downie et Jérémie Defait.

Dernière modification le dimanche, 08 février 2026 13:17
