"Non élucidé" : L'affaire Françoise Chabé à revoir sur T18 mardi 10 février 2026

Mardi 10 février 2026 à 20:55, T18 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de la série documentaire "Non élucidé" consacré à l'affaire Françoise Chabé, une affaire criminelle qui a débuté le 26 février 2005 à Humbercourt, dans la Somme.

Le samedi 26 février 2005, un jeune pompier, Ludovic Chabé, revient chez lui à Humbercourt après une garde de 48 heures dans sa caserne parisienne. En arrivant, il découvre le corps inanimé de sa femme Françoise, âgée de 24 ans.

Les gendarmes s’étonnent que le jeune pompier n’ait pas tenté de réanimer sa femme quand il a découvert son corps inanimé. Pourquoi a-t-il appelé sa mère et son chef plutôt que de pratiquer un massage cardiaque ?

Très vite, ils le soupçonnent d’être le meurtrier, mais plusieurs éléments ont complexifié l'affaire :

Absence de preuves matérielles : des prélèvements d'ADN et de sperme n'ont pas pu être exploités en raison de mauvaises conditions de conservation.

L'enquête a révélé que Françoise entretenait une relation extra-conjugale avec un collègue, Stéphane Q., qui venait de rompre avec elle peu avant le drame. Ludovic Chabé avait également une liaison.

Aveux rétractés : Lors d'une garde à vue, Ludovic a avoué avoir accidentellement tué sa femme lors d'un "jeu", avant de se rétracter en expliquant avoir subi une pression psychologique des enquêteurs.