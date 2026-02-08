recherche
Magazines

"Non élucidé" : L'affaire Françoise Chabé à revoir sur T18 mardi 10 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 février 2026 170
"Non élucidé" : L'affaire Françoise Chabé à revoir sur T18 mardi 10 février 2026

Mardi 10 février 2026 à 20:55, T18 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de la série documentaire "Non élucidé" consacré à l'affaire Françoise Chabé, une affaire criminelle qui a débuté le 26 février 2005 à Humbercourt, dans la Somme.

Le samedi 26 février 2005, un jeune pompier, Ludovic Chabé, revient chez lui à Humbercourt après une garde de 48 heures dans sa caserne parisienne. En arrivant, il découvre le corps inanimé de sa femme Françoise, âgée de 24 ans.

Les gendarmes s’étonnent que le jeune pompier n’ait pas tenté de réanimer sa femme quand il a découvert son corps inanimé. Pourquoi a-t-il appelé sa mère et son chef plutôt que de pratiquer un massage cardiaque ?

Très vite, ils le soupçonnent d’être le meurtrier, mais plusieurs éléments ont complexifié l'affaire :

Absence de preuves matérielles : des prélèvements d'ADN et de sperme n'ont pas pu être exploités en raison de mauvaises conditions de conservation.

L'enquête a révélé que Françoise entretenait une relation extra-conjugale avec un collègue, Stéphane Q., qui venait de rompre avec elle peu avant le drame. Ludovic Chabé avait également une liaison.

Aveux rétractés : Lors d'une garde à vue, Ludovic a avoué avoir accidentellement tué sa femme lors d'un "jeu", avant de se rétracter en expliquant avoir subi une pression psychologique des enquêteurs.

Dernière modification le dimanche, 08 février 2026 13:47
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute&quot; nouvelle saison sur RMC Découverte mardi 10 février 2026

"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" nouvelle saison sur RMC Découverte mardi 10 février 2026

08 février 2026 - 14:03

Sur le même thème...

&quot;90' Enquêtes&quot; : Opérations musclées pour les gendarmes de Normandie, mardi 10 février 2026 sur TMC

"90' Enquêtes" : Opérations musclées pour les gendarmes de Normandie, mardi 10 février 2026 sur TMC

08 février 2026 - 13:14

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 8 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 8 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (v…

08 février 2026 - 12:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...