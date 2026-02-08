recherche
Magazines

"20h30 le dimanche", sommaire et invités de Laurent Delahousse le 8 février 2026 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 février 2026 343
"20h30 le dimanche", sommaire et invités de Laurent Delahousse le 8 février 2026 sur France 2

Dimanche 8 février 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 8 février 2026 :

Face à l'écran Miou-Miou

À l'occasion de la sortie au cinéma, le 25 février prochain, du film « Chers parents », réalisé par Emmanuel Patron dont c'est le premier long-métrage, Miou-Miou est sur le plateau de "20h30 le dimanche".

Dans cette comédie familiale, elle est aux côtés d'André Dussolier. Avec Laurent Delahousse, l'actrice revient sur son immense carrière.

La rencontre Charlotte Cardin

À quelques jours des Victoires de la musique, où elle est nommée dans trois catégories, l'auteure-compositrice-interprète, actrice et musicienne québécoise Charlotte Cardin évoque le lien toujours plus fort qui l’unit à son public.

L'artiste a annoncé un concert à l'Accor Arena Paris le 30 avril 2026.

Dernière modification le dimanche, 08 février 2026 14:42
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, sommaire et invités de Laurent Delahousse le 8 février 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche", sommaire et invités de Laurent Delahousse le 8 février 2026 sur France 2

08 février 2026 - 14:39

Sur le même thème...

&quot;20h30 le dimanche&quot;, sommaire et invités de Laurent Delahousse le 8 février 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche", sommaire et invités de Laurent Delahousse le 8 février 2026 sur France 2

08 février 2026 - 14:39

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 8 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 8 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (v…

08 février 2026 - 12:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...