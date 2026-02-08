"20h30 le dimanche", sommaire et invités de Laurent Delahousse le 8 février 2026 sur France 2

Dimanche 8 février 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 8 février 2026 :

Face à l'écran • Miou-Miou

À l'occasion de la sortie au cinéma, le 25 février prochain, du film « Chers parents », réalisé par Emmanuel Patron dont c'est le premier long-métrage, Miou-Miou est sur le plateau de "20h30 le dimanche".

Dans cette comédie familiale, elle est aux côtés d'André Dussolier. Avec Laurent Delahousse, l'actrice revient sur son immense carrière.

La rencontre • Charlotte Cardin

À quelques jours des Victoires de la musique, où elle est nommée dans trois catégories, l'auteure-compositrice-interprète, actrice et musicienne québécoise Charlotte Cardin évoque le lien toujours plus fort qui l’unit à son public.

L'artiste a annoncé un concert à l'Accor Arena Paris le 30 avril 2026.