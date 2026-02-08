"Bonjour ! Avec vous" lundi 9 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire lundi 9 février 2026 :
Faut-il revenir aux 90 km/h partout ?
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous
La Pizza a-t-elle tué le jambon-beurre ?
Christophe Beaugrand ouvre le débat à l'occasion de la journée mondiale de la pizza. Pourquoi mange-t-on tous la même chose ? Gare à l’uniformisation du goût !
Également au sommaire :
- Ça ira mieux demain : les produits aphrodisiaques.
- 5 Min inside : La victoire d'Ambre à la Star Academy.
- Tu l'as vue, l'actu ? Une nouvelle rubrique.