"Les maternelles XXL" lundi 9 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 9 février 2026 :
- J’ai grandi avec un frère différent
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Première séance d’ostéo pour Taly
- Le b.a.-ba sur l’épisiotomie
- Enfance : se débarrasser de ses traumas
- Au cœur d’une classe unique en milieu rural
- Réussir son divorce pour les enfants
- L’étrange folie des bébés reborn
- Mon petit mensonge de maman
- Max Boublil : d’enfant introverti à papa poule…