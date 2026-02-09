"La grande librairie" mercredi 11 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.
Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.
Les invités de l'émission du mercredi 11 février 2026 :
Gisèle Pelicot, ne s’est jamais exprimée publiquement sur son histoire, a choisi Augustin Trapenard et La Grande Librairie pour sa première interview télévisée. Elle publie « Et la joie de vivre » aux éditions Flammarion avec Judith Perrignon, qui sera également sur le plateau.
Seront également présentes sur le plateau de La Grande Librairie :
Michelle Perrot, grande pionnière de l'histoire des femmes et du féminisme.
La philosophe Camille Froidevaux-Metterie qui dirige l’ouvrage « Théories féministes » aux éditions du Seuil.
La philosophe Manon Garcia qui a suivi le procès Mazan et a écrit « Vivre avec les hommes » (Flammarion).
Dorothée Dussy, anthropologue et directrice de recherche au CNRS, qui a participé au livre collectif « Mazan : Anthropologie d’un procès pour viols » aux éditions Le bruit du monde.