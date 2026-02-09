"La grande librairie" mercredi 11 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 11 février 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 11 février 2026 :



Gisèle Pelicot, ne s’est jamais exprimée publiquement sur son histoire, a choisi Augustin Trapenard et La Grande Librairie pour sa première interview télévisée. Elle publie « Et la joie de vivre » aux éditions Flammarion avec Judith Perrignon, qui sera également sur le plateau.

Seront également présentes sur le plateau de La Grande Librairie :

Michelle Perrot, grande pionnière de l'histoire des femmes et du féminisme.

La philosophe Camille Froidevaux-Metterie qui dirige l’ouvrage « Théories féministes » aux éditions du Seuil.

La philosophe Manon Garcia qui a suivi le procès Mazan et a écrit « Vivre avec les hommes » (Flammarion).

Dorothée Dussy, anthropologue et directrice de recherche au CNRS, qui a participé au livre collectif « Mazan : Anthropologie d’un procès pour viols » aux éditions Le bruit du monde.