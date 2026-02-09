"28 minutes" lundi 9 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 9 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 9 février 2026 :



Touchée par le cancer du sein, elle dénonce les pesticides et l’agro-industrie

En 2023, on comptait plus de 430 000 nouveaux cas de cancer dans l'Hexagone : un nombre qui a doublé en l'espace de trente ans. Fleur Breteau a été touchée par deux cancers du sein en cinq ans. Devenue activiste depuis son premier diagnostic, elle fonde en janvier 2025 le collectif Cancer colère et devient une figure de l’engagement contre la loi Duplomb. Elle publie "Cancer colère" aux éditions Seuil, ouvrage dans lequel elle revient sur sa lutte personnelle devenue politique.

Donald Trump en difficulté aux États-Unis : du pain bénit pour l’opposition démocrate ?

Comme chaque année, le Super Bowl accueille une super-star de la musique pour un show d'une vingtaine de minutes lors de la mi-temps. Pour cette édition, c’est Bad Bunny, l'artiste le plus écouté de 2025, qui a été choisi par la NFL. Bad Bunny, portoricain, s’oppose publiquement à la politique menée par Donald Trump, notamment en matière d’immigration. Il l’a fait savoir, il y a quelques jours, lors de son triomphe à la cérémonie des Grammy Awards. Les voix qui s’opposent au président américain se font de plus en plus entendre aux États-Unis, à l’image de celles des anciens présidents démocrates Bill Clinton et Barack Obama. La popularité de Donald Trump est, elle aussi, sur la pente descendante avec une côte à 40% dans les sondages.

Alors que le socialiste Antonio José Seguro a été élu président du Portugal face à l'extrême droite d'André Ventura le 8 février, Xavier Mauduit en profite pour nous raconter l'histoire du palais de Belem.

Marie Bonnisseau s'envole dans les airs avec le retour du festival de cerf-volant de Basant, au Pakistan, après avoir été interdit pendant dix-neuf ans pour sa dangerosité.