"Quotidien" lundi 9 février 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus lundi 9 février 2026 :
Ambre, gagnante de la promotion 2025 de la "Star Academy".
Léa, finaliste de la "Star Academy".
Jérémy Medjana, agent sportif, à l'occasion de la sortie du film « Le rêve américain » le 18 février au cinéma.
La programmation est en attente de confirmation par la chaîne et peut être modifiée d'ici au tournage. Cet article sera réactualisé entre 18:00 et 18:45 avec la programmation complète.