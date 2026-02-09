"Bonjour ! Avec vous" mardi 10 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire mardi 10 février 2026 :
Faut-il fliquer les chômeurs ?
C’est dans le cadre de la loi contre la fraude sociale, France Travail pourrait avoir accès à vos données téléphoniques pour être sûr que vous êtes bien en France et que vous ne travaillez pas à l’étranger. Ça crée la polémique !
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous
Avoir un accent cest une force ou une faiblesse dans la vie ?
Accent du sud, du nord, antillais… est-ce que vous avez déjà été discriminé à cause de votre accent ?
Également au sommaire :
- Ça ira mieux demain avec Sandrine Arcizet comment prendre soin de ses lèvres pour être sexy pour la Saint-Valentin.
- Tu l'as vue, l'actu ? Une nouvelle rubrique.