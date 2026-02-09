"Les maternelles XXL" mardi 10 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 10 février 2026 :
- Mon fils, ma force
Également au sommaire :
- Le café des mamans, bien plus qu’un café
- Tout, vous saurez tout sur la varicelle
- À quand un statut pour les AESH ?
- Une journée avec Chloé et Ethan
- L’égalité fille-garçon, ça commence très tôt
- Comment savoir si ma fille est prête pour le pot ?
- Les mamans fêtardes sont-elles les meilleures ?
- Le brossage des dents, un sport de combat !
- Les confidences de Miss France.