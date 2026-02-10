"28 minutes" mardi 10 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 10 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 10 février 2026 :

Cuba et Alaska : des rires comme des cris de vie sur le front ukrainien

Yulia, alias "Cuba", et Oleksandra, alias "Alaska", sont deux amies, deux "sœurs d’armes", secouristes sur le front en Ukraine. Aujourd’hui, la dernière ne peut plus aller sur le terrain après avoir été blessée dans une attaque de drones, mais elle s’occupe à présent de la réinsertion des soldats traumatisés. Elles opéraient ensemble dans les environs de Kharkiv, afin d’évacuer les blessés, civils comme militaires, et leur prodiguer les premiers soins. Le cinéaste Yegor Troyanovsky a réalisé un documentaire, "Cuba et Alaska", diffusé le 26 février sur ARTE et déjà disponible sur arte.tv.

Les deux amies sont les invitées d'Élisabeth Quin.

Japon : poussée nationaliste et risque d’escalade en Asie-Pacifique ?

Le 8 février, les élections législatives anticipées au Japon ont été remportées par le PLD, parti ultra-nationaliste de la première ministre Sanae Takaichi, qui a obtenu à lui seul une majorité des deux tiers à la chambre basse du Parlement. Sanae Takaichi a émis son souhait de modifier l’article 9 de la Constitution japonaise qui garantit l’engagement pacifique du Japon et limite ses capacités militaires. Elle a prévenu, dès novembre, que le Japon pourrait intervenir militairement en cas d’attaque chinoise sur Taïwan. Hier, elle s’est dit tout de même ouverte au dialogue avec Pékin à ce sujet. De l’autre côté du Pacifique, les États-Unis souhaitent renforcer leur relation avec le Japon pour faire face à leur adversaire commun, la Chine, ce qui pourrait modifier les équilibres de la région.

Xavier Mauduit revient sur l’annonce du gouverneur de la Banque de France de quitter l’institution pour rejoindre la fondation Apprentis d’Auteuil dont il nous raconte l’origine.

Marie Bonnisseau s’intéresse à la polémique qui entoure les médailles des JO d’hiver 2026 qui se sont cassées peu de temps après les premières victoires des athlètes.