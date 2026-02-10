recherche
"C ce soir" mardi 10 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 10 février 2026 274
"C ce soir" mardi 10 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 10 février 2026 à 22:55 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 10 février 2026 :

LFI d'"extrême gauche"  Confusion ou clarification ?

Jean-Luc Mélenchon a fait part de sa colère, ce week-end, après la décision du ministère de l’Intérieur de faire basculer officiellement son parti, LFI, de la gauche vers l’extrême gauche… Ce dernier a aussi dénoncé sur les réseaux sociaux des méthodes dignes, je cite d’une “république bananière”, quand le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, assume, lui, totalement, cette décision, en reprochant notamment aux insoumis, je cite là encore, “leur radicalité”, leur “communautarisme” et un discours anti police, anti juges et anti médias…

À un peu plus d’un mois des élections municipales et à l’aube du début de la campagne présidentielle, c’est un changement de catégorie tout sauf anodin dont va débattre Karim Rissouli et ses invités :

Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po.

Sylvain Bourmeau, journaliste, professeur associé à l'Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, directeur du journal AOC, producteur de l'émission « La Suite dans les idées » sur France Culture.

Thomas Legrand, éditorialiste au journal Libération.

Nicolas Roussellier, historien, spécialiste de la Troisième République, maître de conférences à Sciences Po-Paris.

Perrine Simon-Nahum, historienne, philosophe, directrice de recherche au CNRS et professeure attachée au département de philosophie de l’ENS-Ulm.

Dernière modification le mardi, 10 février 2026 21:18
