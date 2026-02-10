recherche
"Bonjour ! Avec vous" mercredi 11 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 10 février 2026
"Bonjour ! Avec vous" mercredi 11 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mercredi 11 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mercredi 11 février 2026 :

Faut-il muscler la Police Municipale et étendre les pouvoirs des policiers municipaux ?

C’est le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, qui porte cette proposition, armes, contrôles spécifiques, constatation des délits. Ça vous rassure ou ça vous inquiète ?

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Le ras-le-bol des mamies

Le ras-le-bol des grands-parents qui ne veulent plus être disponibles H24 pour s’occuper des petits-enfants ! La parole aux grands-parents demain matin, Christophe Beaugrand vos messages si vous êtes une mamie rebelle !

Également au sommaire :

  • Ça ira mieux demain avec Sandrine Arcizet : lingerie sexy mais confortable pour la Saint-Valentin.
  • Tu l'as vue, l'actu ? Une nouvelle rubrique.
Dernière modification le mardi, 10 février 2026 21:35
Suivez nous...