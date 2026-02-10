"Les maternelles XXL" mercredi 11 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 11 février 2026 :
- Championne et maman en or !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Et si on testait le sport des ninjas ?
- Tout savoir sur le post-partum
- Un conte musical et immersif à voir en famille
- Enfants accros aux écrans : une consultation spécialisée
- Comment choisir son sac à langer ?
- Peut-on commencer à tirer son lait en fin de grossesse ?
- Peut-on surveiller leur historique internet ?
- Et si on prenait le temps ?
- Jamais sans ma sœur