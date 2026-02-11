"Enquête d'action" : Délinquance en Alsace, gendarmes et policiers organisent la riposte, vendredi 13 février 2026 sur W9

Vendredi 13 février 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir sur W9 un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Délinquance en Alsace : gendarmes et policiers organisent la riposte ! ».

En Alsace, la délinquance a sensiblement augmenté ces dernières années : + 20 % en moyenne entre 2019 et 2024 dans les deux départements bordant le Rhin. "Enquête d’action" dévoile comment les forces de l’ordre de la région prennent le problème à bras le corps sur le terrain. Une immersion riche en adrénaline !

Dans le Bas-Rhin, une nouvelle brigade de Gendarmerie s’est installée à Châtenois, au nord de Colmar. Sa mission : assurer la sécurité de 25 000 habitants répartis sur 200 km² de territoire. Et dès les premiers jours, ces gendarmes sont immédiatement plongés dans le grand bain. Dans leur viseur : un gang de voleurs de métaux qui aurait dérobé 8 000 euros de marchandises, un délinquant de la route multirécidiviste en fuite après un accrochage et une jeune conductrice qui a mystérieusement terminé sa course dans un champ, voiture sur le toit.

70 kilomètres plus au sud, dans le Haut-Rhin, les policiers de Mulhouse enchaînent les interventions non-stop : trafic de drogue, violences intrafamiliales, rixes en pleine rue… Mais dans cette ville de plus de 100 000 habitants, un phénomène inquiète de plus en plus : la multiplication des agressions sexuelles visant les mineurs dans les lieux publics. Aux abords des collèges, dans les tramways, la Brigade Spécialisée de Terrain (BST) traque sans relâche ces prédateurs qui s'en prennent aux plus vulnérables.