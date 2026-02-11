"28 minutes" mercredi 11 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 11 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 11 février 2026 :

À travers l’histoire de sa grand-mère, elle raconte les soubresauts du continent européen

Une photo jaunie par le temps est le point de départ d’une enquête littéraire et familiale, écrite par Lea Ypi. Sur ce cliché en noir et blanc, l'auteure albanaise y découvre un jeune couple dans une station de ski italienne en 1941. Il s'agit de ses grands-parents, Leman et Asllan Ypi. À partir de cette photo, elle décide d'enquêter sur la vie de sa grand-mère, qui a traversé le fascisme et le stalinisme en Albanie. Elle publie "Indignité" aux éditions Calmann-Levy.

Sophie Adenot prête à décoller : nos astronautes sont-ils bien placés dans la course aux étoiles ?

Vendredi 13 février, Sophie Adenot deviendra la deuxième astronaute française de l'histoire à s'envoler pour l'immensité de l'espace. À bord du lanceur Falcon 9 de SpaceX, la future astronaute sera accompagnée de deux Américains et d'un Russe. Destination l'ISS, la Station internationale spatiale, pour une mission de huit à neuf mois. Intitulée "Crew-12" et "Epsilon", elle a pour objectif la réalisation de 200 expériences dont, notamment, des recherches sur la santé. Sophie Adenot profitera de la forte médiatisation de son prédécesseur Thomas Pesquet, dont la communication avait contribué à remettre la France sur le devant de la scène spatiale internationale. Pourtant, ni la France ni l'Europe ne semblent prioriser l'exploration spatiale. Malgré l’augmentation du budget de l’Agence spatiale européenne, certains experts alertent sur un risque d’exclusion future des grandes missions lunaires et martiennes - un risque encore accru par la fin annoncée de l’ISS.

Alors que la France et l'Europe font face à une surproduction de patates, Xavier Mauduit nous raconte l’histoire du père Jean-Baptiste Labat et de la patate douce.

Marie Bonnisseau nous présente "Relooted", un jeu vidéo africain où l'objectif est de "repiller" les œuvres volées durant la colonisation.