"C ce soir" mercredi 11 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 11 février 2026 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 11 février 2026 :

Jeffrey Epstein • Une affaire française ?

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Pauline Delassus, grand reporter.

Titiou Lecoq, romancière.

Anne-Claire Le Jeune, avocate

François Bougon, directeur du pôle International à Médiapart

Hélène Devynck, journaliste.

Nathalie Bucquet, avocate de l'association Innocence en danger.