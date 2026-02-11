"Bonjour ! Avec vous" jeudi 12 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Jeudi 12 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 12 février 2026 :

Ne plus manger de sucre, mission impossible ?

Une étude montre que tout ce qu’on mange contient du sucre même les produits salés et surtout les produits industriels ! N’hésitez pas à témoigner.

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Argent : le poison du couple ?

Un sondage réalisé pour la Saint-Valentin montre que les couples français sont ceux qui se disputent le plus dans le monde à cause de l’argent ! Compte joint ou pas, dépenses inconsidérées, venez dire comment ça se passe chez vous !

Également au sommaire :