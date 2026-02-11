"Bonjour ! Avec vous" jeudi 12 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire jeudi 12 février 2026 :
Ne plus manger de sucre, mission impossible ?
Une étude montre que tout ce qu’on mange contient du sucre même les produits salés et surtout les produits industriels ! N’hésitez pas à témoigner.
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous
Argent : le poison du couple ?
Un sondage réalisé pour la Saint-Valentin montre que les couples français sont ceux qui se disputent le plus dans le monde à cause de l’argent ! Compte joint ou pas, dépenses inconsidérées, venez dire comment ça se passe chez vous !
Également au sommaire :
- Ça ira mieux demain avec Sandrine Arcizet : les produits à la rose.
- Tu l'as vue, l'actu ? Une nouvelle rubrique.