"Les maternelles XXL" jeudi 12 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 février 2026 84
Jeudi 12 février 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire jeudi 12 février 2026 :

  • Mon fils, sauvé de justesse d’une septicémie !

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Comment aider un bébé à acquérir la marche
  • Quand les poux nous prennent la tête…
  • Une enquête inédite sur l’inceste entre enfants
  • Des petits chefs aux fourneaux !
  • Protéger nos enfants sans les surprotéger….
  • Videz les objets numériques de votre sac
  • En tête à tête avec mes filles
  • Viktor Vincent ou la magie de l’enfance.
Dernière modification le mercredi, 11 février 2026 21:18
