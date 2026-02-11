"Les maternelles XXL" jeudi 12 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 12 février 2026 :
- Mon fils, sauvé de justesse d’une septicémie !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Comment aider un bébé à acquérir la marche
- Quand les poux nous prennent la tête…
- Une enquête inédite sur l’inceste entre enfants
- Des petits chefs aux fourneaux !
- Protéger nos enfants sans les surprotéger….
- Videz les objets numériques de votre sac
- En tête à tête avec mes filles
- Viktor Vincent ou la magie de l’enfance.