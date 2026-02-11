recherche
"M comme Maison" en Corse à Porto-Vecchio, vendredi 13 février 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 11 février 2026
"M comme Maison" en Corse à Porto-Vecchio, vendredi 13 février 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 13 février 2026 à 20:55, T18 rediffusera le numéro de "M comme Maison" dans lequel Stéphane Thebaut vous emmène sur l'île de beauté, la Corse.

Décoration, rénovation ou architecture, Stéphane Thebaut déniche tous les bons plans ! “M comme Maison”.

Stéphane Thebaut est accompagné de Tania Bruna-Rosso passionnée de décoration, de design et plus particulièrement d’objets des années 60 à 80 et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Siméone.

Chaque semaine, des découvertes de propriétés toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des dernières tendances : “M comme Maison” une émission définitivement inspirante !

Cette semaine, “M comme Maison” traverse la méditerranée, direction la Corse, l’un de nos plus beaux territoires français. Un joyau niché entre mer et montagne, avec des paysages toujours aussi époustouflants. Porto-Vecchio sera notre principal port d’attache. Une ville située dans le sud de l’île, réputée pour sa citadelle, ses plages mais aussi son quartier historique.

Stéphane nous fera découvrir une maison à l’architecture plutôt atypique avec des airs de lodge africain. La propriétaire, Elisabeth Verdier qui est architecte d’intérieur, avec l’aide de son fils Thomas Rondony, lui aussi architecte, a su donner une ambiance particulière à cette maison de famille. Ils nous en font la visite cette semaine dans “M comme Maison”.

Stéphane fera la connaissance de Fabienne Rossi, céramiste spécialisée dans les Arts de la table. Puis Jean-Robert Delhom, ferronnier d'art. De nombreuses maisons corses lui doivent de multiples ornements en métal : portails, garde-corps, mais aussi barrières.

Stéphane vous emmènera dans le maquis corse pour y découvrir un domaine viticole d’exception, au coeur duquel se nichent une maison principale et 4 villas, toutes destinées à accueillir des hôtes. Jean-Baptiste, le propriétaire nous en fera la visite.

Dernière modification le mercredi, 11 février 2026 21:26
Publié dans Magazines, Vendredi
Suivez nous...